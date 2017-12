Bericht: VW will Sonderprüfung verhindern

Wolfsburg Volkswagen geht im Abgas-Skandal Medienberichten zufolge in höchster Instanz gegen die gerichtlich angeordnete Sonderprüfung vor. Der Wolfsburger Autobauer habe Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht, berichteten „Süddeutsche Zeitung“, NDR und WDR am Donnerstag. Dies habe...