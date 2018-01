Dax steigt weiter

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main (Hessen). Foto: dpa

Frankfurt/Main Der Dax kennt auch am Freitag kein Halten: Bis kurz vor dem Ende der ersten Handelswoche des Jahres kletterte der deutsche Leitindex um 0,94 Prozent auf 13.291,50 Punkte.

Nachdem er noch zum Jahresauftakt mit 12.745 Punkten auf das tiefste Niveau seit September abgesackt war, schoss er damit schnurstracks um über 4 Prozent nach oben.

Auch der MDax ist wieder auf Kurs Richtung Rekordhoch: Bis zum Nachmittag legte der Index der mittelgroßen Unternehmen um 0,51 Prozent zu auf 26.886,24 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax zog derweil um 0,14 Prozent an auf 2626,17 Punkte. Er hat wie der SDax bereits neue Rekorde aufgestellt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 1 Prozent.

Am Donnerstag hatte die Neujahrs-Rally an der Wall Street den US-Leitindex Dow Jones erstmals über die Marke von 25.000 Punkten getrieben. Der starke Anstieg in den USA und Asien hatte bereits an den Vortagen auch in Europa das Bild bestimmt. Die zum Jahresende noch vorherrschenden Sorgen um den starken Euro traten in den Hintergrund.

Mit Blick auf die Einzelwerte bewegten vor allem Analystenkommentare die Kurse. So verteuerten sich die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer an der Dax-Spitze um fast 4 Prozent.

Unter den weiteren Favoriten im Dax zogen die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) um gut 2,5 Prozent an. 2018 und 2019 dürften für den Autobauer wegen Erfolgen mit SUV-Modellen und einem möglichen Börsengang des Nutzfahrzeuggeschäfts zu idealen Jahren werden, schrieb Analyst Tim Rokossa von der Deutschen Bank.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,32 Prozent am Vortag auf 0,30 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,07 Prozent auf 140,50 Punkte. Der Bund-Future bewegte sich mit 161,69 Punkten kaum. Der Euro kostete zuletzt 1,2050 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2065 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8288 (0,8317) Euro gekostet.