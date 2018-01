Die Lufthansa stellt Tausende neue Mitarbeiter ein

Die Lufthansa will nach der Übernahme von Air-Berlin-Teilen in diesem Jahr Tausende neue Mitarbeiter einstellen. Gut 8000 sollen es insgesamt sein, vor allem Flugbegleiter sind gesucht, wie der Konzern am Montag ankündigte. Sein Flugangebot baut der Konzern ebenfalls aus. Finanzvorstand Ulrik...