Was sind Digitalwährungen und welches Risiko bergen sie?

Nicht nur an den internationalen Börsen herrscht Verunsicherung. Auch in der Welt der Kryptowährungen, die ohne jegliche Aufsichtskontrolle agieren, sind heftige Kursbewegungen Alltag. Seit Jahresbeginn hat die bekannteste der digitalen Münzen – der Bitcoin – mehr als die Hälfte an Wert verloren....