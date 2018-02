Patentamt-Präsidentin Cornelia Rudloff-Schäffer: „Unsere Innovationskraft leidet“

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat seinen Sitz seit den 1960er-Jahren am Münchener Isartor in einem historischen Bürogebäude, wo der Paternoster-Aufzug noch fährt. Zum Gespräch lädt Präsidentin Cornelia Rudloff-Schäffer in den zehnten Stock. An schönen Tagen reicht die Sicht bis zu den Alpen....