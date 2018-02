Kunden zahlten 500 Euro zu viel für Fernwärme

Für ein typisches Einfamilienhaus fallen künftig 500 Euro weniger an Heizkosten an. Foto: Friso Gentsch/dpa

Die Landeskartellbehörde in Niedersachsen hat ihre drei Jahre andauernde Untersuchung von Fernwärmeversorgern abgeschlossen. Das Ergebnis: Sieben Anbieter haben ihre Preise im Schnitt um 20 Prozent gesenkt. Das teilte das Wirtschaftsministerium Niedersachsen am Mittwoch mit. Die Preissenkung gilt für einige Anbieter rückwirkend zum 1. Januar 2017. Nach Angaben eines Sprechers des Ministeriums zahlen Kunden mit einem „typischen Einfamilienhaus“ nun im Schnitt 500 Euro weniger pro Jahr. Zu den untersuchten Versorgern gehören auch die Avacon Natur mit Sitz in Helmstedt sowie die WVEG Salzgitter.

Die Avacon Natur, hundertprozentige Tochter der Avacon mit Sitz in Helmstedt, gibt allerdings an, keine Preissenkungen vorgenommen zu haben. Nach Offenlegung ihrer Preiskalkulation habe die Behörde diese nicht mehr beanstandet. Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte die WEVG Salzgitter, Preisregelungen „angepasst“ zu haben – allerdings nur bei 3 von 26 Heizwerken. Zudem habe der Fernwärme-Anbieter in „wenigen Einzelfällen einzelvertragliche Regelungen geschlossen“. Vom Unternehmen heißt es: „Beide Maßnahmen wurden von der Behörde als angemessen angesehen und keine weitere Verpflichtung abgeleitet.“ Ferner hieß es, ein Großteil der unterschiedlichen Auffassungen zwischen der Behörde und der WEVG konnte ausgeräumt und die Preise bestätigt werden.

Nach Angaben des Ministeriums untersuchte die Behörde in 143 Netzgebieten 27 Versorger – knapp ein Viertel der Stromanbieter musste also seine Preise teilweise erheblich nach unten korrigieren. Die sieben Versorger standen im Verdacht, zu Unrecht überhöhte Preise von ihren Kunden zu verlangen und mussten diese rechtfertigen. Gegen drei Versorger – darunter auch die Avacon Natur – wurde der Missbrauchsverdacht fallen gelassen, weil sie im Verlauf der Untersuchungen ihre Preise erklären konnten oder gesenkt haben.

Die Avacon Natur unterhielt nach eigenen Angaben im Untersuchungszeitraum eine zweistellige Zahl von Lieferverträgen mit einem vergleichsweise höheren Preisniveau. Sie habe allerdings der Behörde darlegen können, „dass Kunden mit solchen Verträgen selbstverständlich die Möglichkeit offensteht, Standard-Verträge abzuschließen“. Die höherpreisigen Lieferverträge seien an den Index des Statistischen Bundesamtes gekoppelt, Standard-Verträge an den Erdgashandelspreis der Leipziger Energiebörse. Nach Angaben eines Sprechers machte die Avacon-Tochter ihre Kunden per E-Mail auf die günstigeren Standard-Verträge aufmerksam. Inzwischen sei nur noch eine einstellige Kundenzahl mit den teureren Lieferverträgen ausgestattet.

Die Kartellbehörde leitete gegen vier Fernwärmeversorger – darunter auch die WEVG Salzgitter – ein Kartellverwaltungsverfahren ein. Dazu gehörten auch die Enercity Contracting mit Sitz in Hannover, die Energie-Projektgesellschaft Langenhagen sowie die EWE Vertrieb mit Sitz in Oldenburg. Laut Ministerium haben sich diese vier Anbieter „nach intensiven Verhandlungen“ verpflichtet, Preissenkungen und teilweise Rückerstattungen vorzunehmen. Nach Angaben der WEVG ist diese nicht zu Rückzahlungen verpflichtet. Die Verfahren wurden beendet. Strafzahlungen wurde den Versorgern nach Angaben eines Sprechers nicht auferlegt.

Der Fernwärmemarkt ist nach Ansicht der Verbraucherzentrale Niedersachsen „einer der letzten unregulierten Monopol-Märkte in Deutschland“. „Die Versorger sind nicht zur Transparenz verpflichtet und gestalten ihre Preise dementsprechend intransparent“, sagt die Juristin Tiana Preuschoff von der Verbraucherzentrale. Die rechtlichen Grundlagen seien völlig veraltet. Zudem haben Kunden laut Preuschoff kaum die Möglichkeit, den Fernwärmeanbieter zu wechseln oder sich über Marktpreise zu informieren.

Kunden, die den Verdacht hegen, zu viel zu zahlen, empfiehlt Preuschoff, den Versorger anzuschreiben und um eine Auskunft über aktuelle Preise zu bitten. Bei einer Erhöhung können Verbraucher ihren Versorger außerdem um eine Aufschlüsselung der Preise bitten. Die Verbraucherzentrale ist zudem Anlaufstelle für Beschwerden und Fragen.