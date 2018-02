Neue Warnstreiks bei der Post

Hannover Im Tarifkonflikt bei der Post hat die Gewerkschaft Verdi für Freitag zum Warnstreik in Niedersachsen aufgerufen. Am Standort Hannover sollten sich rund 400 Beschäftigte an einer Demonstration beteiligen, es werde zu Behinderungen bei der Zustellung von Briefen und Paketen in Niedersachsen und...