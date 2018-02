Daimler baut Produktion in China aus

Mitten in der Aufregung um den Einstieg des chinesischen Autobauers Geely bei Daimler haben der Stuttgarter Autobauer und sein chinesischer Partner „BAIC Motor“ eine Milliarden-Investition in China angekündigt. Zusammen wollen sie mehr als 1,9 Milliarden Dollar (1,5 Milliarden Euro) in den Ausbau...