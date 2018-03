Daten stützen den Dow - Wochenbilanz aber negativ

New York Der Dow Jones Industrial ist auf Erholungskurs geblieben. Überwiegend gute Konjunkturdaten stützten wie schon am Vortag die Kurse an der Wall Street. Der US-Leitindex legte um 0,29 Prozent auf 24 946,51 Punkte zu. Auf Wochensicht ergab sich allerdings ein Minus von 1,54 Prozent. Der Euro blieb angesichts der generellen Stärke des US-Dollar unter Druck und notierte zuletzt bei 1,2287 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,2301 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8129 Euro.

