Viele Unternehmen sind auf Brexit kaum vorbereitet

Niedersachsens Unternehmen sehen mit Verunsicherung dem Tag entgegen, an dem Großbritannien die EU verlässt. Laut einer IHK-Studie sehen sich knapp ein Jahr vor dem offiziellen EU-Austritt nur zehn Prozent der dort aktiven niedersächsischen Unternehmen gut vorbereitet auf mögliche Brexit-Folgen. „Bei den niedersächsischen Unternehmen herrscht derzeit noch große Unsicherheit hinsichtlich der Folgen des Brexit, das schlägt sich in negativen Geschäftserwartungen nieder“, so der Hauptgeschäftsführer der IHK Niedersachsen (IHKN), Horst Schrage.

Großbritannien ist für Niedersachsen der drittwichtigste Exportmarkt - 2017 betrugen die Ausfuhren Richtung Großbritannien 6,36 Milliarden Euro und lagen damit leicht unter dem Vorjahreswert von 6,38 Milliarden Euro. Deutlicher fiel laut dem Statistischen Bundesamt der Rückgang bei den Importen aus Großbritannien aus: von 3,63 Milliarden Euro im Jahr 2016 gingen sie auf 3,58 Milliarden im Vorjahr zurück. Nach Angaben der IHKN umgeben noch immer viele Fragezeichen die Bedingungen dieses EU-Austritts. „Sobald die genauen Modalitäten des Brexit klar sind, können sich die Unternehmen darauf einstellen und werden mit den neuen Gegebenheiten umgehen - Großbritannien wird auf jeden Fall ein wichtiger Handelspartner bleiben“, ist Schrage sicher. dpa