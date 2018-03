Justizministerin bittet Facebook zum Gespräch

Berlin. Am Mittwochvormittag waren in der deutschen Facebook-Niederlassung im Berliner Sony-Center mehrere Juristen zu Gast. Der Konzern stellte vor, wie er die EU-Datenschutzgrundverordnung umsetzen will, die ab 25. Mai gilt. Würde sich Facebook schon heute an deren Regeln halten, hätte das Unternehmen vielleicht nicht die Probleme, mit denen es derzeit kämpft. Die neue Verordnung schreibt vor, Datenpannen binnen 72 Stunden der...