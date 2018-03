Das fliegende Kanzleramt

Ein klopfend-pumpendes Geräusch ist in der Halle bei Lufthansa Technik zu hören. Es kommt von einer kleinen Maschine, die in luftiger Höhe vor der Tür eines Flugzeuges auf einem Tisch steht. Sie rührt gerade den Sealer an. Bald darauf werden die Monteure mit dieser Dichtungsmasse den Fußboden im...