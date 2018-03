Deutsche Arbeitslosenzahl fällt unter 2,5 Millionen

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist unter die Marke von 2,5 Millionen gefallen und damit auf den niedrigsten Stand in einem März seit der Wiedervereinigung. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mitteilte, waren in diesem Monat 2,458 Millionen Arbeitslose bei der...