MyTaxi darf nach Rechtsstreit wieder Rabatte anbieten

MyTaxi und andere Taxi-Apps dürfen weiterhin Rabattaktionen anbieten. Das hat der Bundesgerichtshof in einem letztinstanzlichen Urteil am Freitag in Karlsruhe entschieden (AZ: I ZR 34/17). Die Daimler-Tochter MyTaxi hatte unter anderem Taxifahrten zum halben Preis über ihre App angeboten.Die...