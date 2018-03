Alstom liefert Züge für 116 Millionen Euro nach Süddeutschland

Die Züge des Modells "Coradia Lint" werden in Salzgitter hergestellt. Foto: Alstom

Salzgitter Die Dieseltriebwagen werden in Alstoms größter Produktionsstätte weltweit - in Salzgitter - hergestellt. Der Auftrag umfasst 25 Regionalzüge.

Die Firma Alstom hat zwei Aufträge über die Lieferung von insgesamt 25 Regionalzügen in Süddeutschland erhalten. Der Gesamtwert der Züge des Modells "Coradia Lint" liegt laut Unternehmensangaben bei 116 Millionen Euro.

"Wir freuen uns sehr über das uns erneut entgegengebrachte Vertrauen in unseren bewährten Coradia Lint. Ab 2019 werden Alstoms Coradia Lint Züge dann in Baden-Württemberg und ab Ende 2020 in Bayern fahren", sagte Alstom-Vertriebsleiter Jochen Slabon.

20 der bis zu 140 Stundenkilometer schnellen Diesel-Züge bestellte die DB Regio Bayern. Sie sollen entlang der Strecken Ulm-Memmingen (-Buxheim), Ulm-Weißenhorn und (Ulm -) - Günzburg-Mindelheim fahren. Die restlichen fünf Züge orderte die Hohenzollerische Landesbahn.

Alle Coradia Lint Dieseltriebwagen werden in Alstoms größter Produktionsstätte weltweit - in Salzgitter - hergestellt.