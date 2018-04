Verdi: An diesen Flughäfen soll am Dienstag gestreikt werden

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes will die Gewerkschaft Verdi vor der nächsten Verhandlungsrunde die Warnstreiks auf Flughäfen ausweiten. Am Dienstag werde es zu Arbeitsniederlegungen an den Flughäfen Frankfurt, München, Köln und Bremen kommen, teilte Verdi am Montag mit. Die Gewerkschaft...