Grünen-Fraktionschef: Neuer VW-Chef muss auf Kunden zugehen

Wolfsburg VW lehnt in Deutschland und Europa im Zuge des Abgas-Skandals hohe Entschädigungen wie in den USA unter Verweis auf ein anderes Rechtssystem ab.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sieht den neuen VW-Chef Herbert Diess vor gewaltigen Aufgaben. Hofreiter sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: „Der neue VW-Chef Diess muss eine lange To-Do-Liste abarbeiten. Er muss endlich die Dieselaffäre aufklären und reinen Tisch machen. Andernfalls haftet der Vorwurf der Geheimniskrämereien und Klüngelei auch in Zukunft an VW.“

Der Konzern müsse auch auf die Verbraucher und Kunden zugehen, forderte Hofreiter mit Blick auf den Abgas-Skandal. VW lehnt in Deutschland und Europa hohe Entschädigungen wie in den USA unter Verweis auf ein anderes Rechtssystem ab. „Ungleichbehandlung und Knausrigkeit stehen VW schlecht zu Gesicht.“

Der Autokonzern brauche außerdem dringend klare und mutige Weichenstellungen für die Antriebswende, sagte Hofreiter. „Mit zaghaften Entscheidungen verbaut der VW-Vorstand die Zukunftsfähigkeit des Konzerns und setzt viele tausend Arbeitsplätze aufs Spiel. Ich erwarte von Herr Diess, dass er sich - ähnlich wie sein Vorgänger - gegen die Dieselsubventionierung ausspricht und die Einführung einer Blauen Plakette unterstützt.“

Der Aufsichtsrat von Volkswagen hatte am Donnerstag eine umfassende Neuordnung des Konzerns beschlossen und Diess als neuen Konzernchef eingesetzt. dpa