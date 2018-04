Dax steuert auf dritte Gewinnwoche zu

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt. Foto: dpa

Frankfurt/Main Die Dax-Gewinne am Morgen dürften zu einem versöhnlichen Ende der mit Verlusten begonnenen Woche beitragen. Unterstützung kommt von den Überseebörsen, denn sowohl in den USA, als auch in Asien legten die Aktienmärkte zu.

Die heimischen Verbraucherpreise lieferten hingegen keine spürbaren Impulse - eine zweite Schätzung zur deutschen Inflation im März brachte keine Überraschungen.

Im frühen Geschäft gewann der deutsche Leitindex 0,20 Prozent auf 12 439,79 Punkte. Damit zeichnet sich ein Wochenplus von 1,6 Prozent ab. Seit Jahresbeginn würde dies erstmals drei Gewinnwochen in Folge bedeuten. Seit seinem Rekordhoch im Januar bei 13.596 Punkten war es bis Ende März für den Dax im Schaukelrhythmus überwiegend abwärts gegangen.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, rückte um 0,33 Prozent auf 25.729,65 Punkte vor. Der Technologieindex TecDax stieg um 0,27 Prozent auf 2615,13 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 0,07 Prozent auf 3446,43 Punkte.

Auf der Unternehmensseite standen weiter die Anteile von Volkswagen im Fokus. Wie erwartet, wird der bisherige VW-Markenchef Herbert Diess neuer Konzernchef. Der weltgrößte Autokonzern wird nun umgebaut, was den im Dax notierten Vorzugsaktien ein weiteres Plus von 1 Prozent bescherte. Der Kursplus seit dem Aufkommen erster Spekulationen über einen Chefwechsel am Dienstag beträgt damit bereits 8,6 Prozent.

Im MDax gewannen die Aktien von Fraport 0,7 Prozent. Der Flughafenbetreiber überraschte beim Passagierwachstum im März positiv. Die Papiere der Start-up-Schmiede Rocket Internet hingegen verloren nach der Vorlage von Jahreszahlen 0,3 Prozent.

Im SDax eroberten die Anteile von Deutz nach Eckzahlen für das erste Jahresviertel die Index-Spitze mit einem Plus von etwas mehr als 6 Prozent. Der Motorenbauer überzeugte die Anleger vor allem mit seinem starken Auftragseingang.