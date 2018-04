Hannover Continental muss nach einer Gewinnwarnung wegen Belastungen in der Reifensparte Rechenschaft vor seinen Aktionären ablegen. Vor der Hauptversammlung am Freitag veröffentlicht der Konzern zudem Eckdaten zum ersten Quartal. Im ersten Vierteljahr 2017 waren unter dem Strich 750 Millionen Euro in der Kasse geblieben, der Umsatz lag bei 11 Milliarden Euro..dpa

