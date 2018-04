Nachfrage nach Arbeitskräften ist in Niedersachsen hoch

In Niedersachsen und Bremen ist die Nachfrage nach Arbeitskräften unverändert hoch. Die Bundesagentur für Arbeit, die am Freitag die aktuellen Arbeitslosenzahlen vorlegt, erwartet angesichts der stabilen Konjunktur auch für die kommenden Monate eine hohe Einstellungsbereitschaft der Unternehmen. Der Bedarf der Firmen an neuen Mitarbeitern richte sich dabei nicht mehr nur nach der konjunkturellen Entwicklung aus, sondern auch nach Faktoren wie dem anhaltenden Fachkräftebedarf. Im März lag die Arbeitslosenquote in Niedersachsen bei 5,6 Prozent, im Bundesland Bremen bei 10,1 Prozent. dpa

