DGB: Entfristungskriterien bei der Post "höchst verwerflich"

Berlin Die Kriterien der Deutschen Post zur Entfristung von Arbeitsverträgen stoßen bei den Gewerkschaften auf deutliche Kritik. "Es ist arbeitsrechtlich nicht angreifbar, aber es ist moralisch höchst verwerflich", sagte der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Reiner Hoffmann, in Berlin. "Es ist an der Zeit, dass mit diesem Unfug aufgeräumt wird." Bei der Deutschen Post bekommen diejenigen Mitarbeiter einen unbefristeten Vertrag, die unter anderem nicht zu oft krank sind und die nicht zu häufig in Unfälle mit Postfahrzeugen verwickelt sind.

