Schlichtung in der Baubranche – 1000 Arbeiter demonstrieren

Begleitet von Bauarbeiterprotesten hat am Montag die Schlichtung für die Tarifrunde der Bauwirtschaft begonnen. Es geht um die künftige Höhe der Einkommen von rund 800 000 Bauarbeitern in Deutschland. Rund 1000 von ihnen zogen am Montag vor den Verhandlungsort, ein Hotel in Berlin. Als Zeichen...