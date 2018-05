Wirtschaft in Niedersachsen verlangt Digitalisierungsstrategie

Hannover Vor dem Hintergrund des stockenden Breitbandausbaus hat die Wirtschaft in Niedersachsen eine umfassende Digitalisierungsstrategie des Landes gefordert. Grundlegende Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg und effiziente Verwaltung sei die zuverlässige Anbindung an die Breitband-Datennetze, teilte die IHK Niedersachsen (IHKN) am Mittwoch in Hannover mit. Bis der flächendeckende Glasfaserausbau abgeschlossen sei, sollten Gewerbegebiete und Unternehmensstandorte auch auf dem Land Vorrang haben. Auch die nächste Stufe des schnellen mobilen Internets, das sogenannte 5G-Netz entlang der Verkehrswege, solle stärker gefördert werden. dpa

