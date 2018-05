AldiTalk, E-Plus, O2: Software-Fehler war Grund für Störung

Über Stunden waren Kunden des Telekom-Anbieters Telefonica O2 am Dienstag von massiven Ausfällen betroffen: Ein Software-Fehler in einem zentralen System habe zu den Problemen geführt, sagte ein Sprecher des Unternehmens unserer Redaktion. Um was für einen Fehler es sich im Detail handelte, war...