Merkel sieht Deutschland auf "gutem Weg" für bessere Luft

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht Deutschland auf einem "sehr guten Weg" zu besserer Luft in Städten. Merkel sagte beim EU-Westbalkan-Gipfel in Sofia, die Bundesregierung habe in "beispielloser Weise" Förderpogramme aufgelegt. Die Bundesregierung werde diesen Weg "konsequent" weitergehen. Die EU-Kommission kenne diesen Weg. Es werde schnell Fortschritte gegeben. Die EU-Kommission hat entschieden, Deutschland und fünf andere Länder wegen zu schmutziger Luft vor dem Europäischen Gerichtshof zu verklagen.

