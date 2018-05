Peek & Cloppenburg wirbt mit einem Spruch aus der NS-Zeit

Das Bekleidungsunternehmen Peek & Cloppenburg hat in einer Modewerbung offenbar mit dem NS-Spruch „Jeden das Seine“ geworben. In einem zu Pfingsten in Dresden verbreiteten Werbeprospekt wurde mit dem Spruch aus dem Konzentrationslager Buchenwald unter anderem für den Kauf von Hemden, Schlipsen...