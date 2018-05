Sparangebote: Wie die Deutsche Bahn mit neuem Super-Sparpreis Kunden locken will

Die Deutsche Bahn will mit dauerhaften Sonderangeboten ihren Fernverkehr noch attraktiver machen. Vom 1. August an führt der Staatskonzern Super-Sparpreise ein. Die Fahrt für alle Ziele in Deutschland gibt es dabei bereits ab 19,90 Euro pro Strecke.Wer eine Bahncard besitzt, erhält 25 Prozent...