KBA ordnet Rückruf von 60 000 Diesel-Audis an

Ingolstadt Das Kraftfahrt-Bundesamt hat nach den von Audi gemeldeten "Auffälligkeiten" an der Abgas-Software jetzt den Rückruf der 33 000 betroffenen Autos in Deutschland angeordnet. Weltweit muss der Hersteller aus Ingolstadt insgesamt 60 000 Wagen in die Werkstatt holen, die die illegalen Abschaltvorrichtungen für die Abgasreinigung bei Diesel-Varianten der Oberklasse-Typen A6 und A7 enthalten. Auch für andere Dieselmodelle hatte es bereits Umrüstungen gegeben.