Wiesbaden Das frühe Osterfest lässt die April-Bilanz der Hoteliers in Deutschland etwas schlechter ausfallen als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Übernachtungen sank im Vergleich zum April 2017 um zwei Prozent auf 36,4 Millionen, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. 2017 fielen die Ostertage komplett in den April, in diesem Jahr hatte das Fest schon Ende März begonnen. 2017 hatte die Branche das achte Jahr in Folge einen Übernachtungsrekord gemeldet.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder