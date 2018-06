Wolfsburg Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Volkswagen in der Dieselaffäre ein Bußgeld über insgesamt eine Milliarde Euro aufgebrummt. Ermittelt wurde schon länger, nun sehen die Ankläger „Aufsichtspflichtverletzungen“ im Konzern belegt. Am heutigen Donnerstagvormittag will sich die Staatsanwaltschaft zu den Details äußern.

