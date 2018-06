Familie Jever – drei Generationen leben VW

Gebhard (von links), Michael, Nils und Karl Heinz Jever arbeiten in drei Generationen im VW-Werk in Emden.

Karl Heinz Jever hat 1975 angefangen, bei VW in Emden zu arbeiten – und war zunächst wenig begeistert. „Ich habe zu meiner Frau gesagt: Hier bleibe ich nicht“, sagt Jever. Doch es kam anders. Der heute 77-Jährige arbeitete fast 20 Jahre für Volkswagen. Zwei seiner drei Söhne und ein Enkel arbeiten inzwischen auch im Emder Werk. „Wir leben VW“, sagt der jüngere Sohn, Gebhard Jever.

Drei Generationen VW-Werker – das ist selten, berichtet die Werksprecherin. Und es hat auch länger gedauert, bis der Gründer dieser Ära, Karl Heinz Jever, überzeugt war von seinem Arbeitgeber. Der Emder hat zunächst Schiffbau auf den Nordseewerken gelernt. Danach arbeitete er bei Thyssen, später bei der inzwischen nicht mehr existierenden Schiffswerft AG Weser in Bremen.

Unter der Woche war er in der Hansestadt, am Wochenende zu Hause in Emden bei Frau und Kindern. „Das war schon anstrengend“, erinnert sich Jever. Schließlich sollte er auf Montage nach Kiel geschickt werden – aber das war Jever zu weit weg. „Ich habe dann meine Papiere für VW fertig gemacht und schließlich war ich hier“, erzählt er. Aber die Umstellung für den damals 35-Jährigen war groß. Hatte er zuvor alleine und selbstständig gearbeitet, stand er nun am Band, in einer Reihe mit den neuen Kollegen. Aber es half nichts: Andere Arbeit gab es damals im ostfriesischen Emden für ihn nicht und er hatte eine Familie zu versorgen.

„Vadder“, wie ihn seine Kinder nennen, hat später auch seinen Söhnen ans Herz gelegt, bei Volkswagen in die Lehre zu gehen. „Warum nicht?“, fragt er. „Das Arbeitsklima ist gut hier.“ Während der älteste Sohn kein Interesse daran hatte, für VW zu arbeiten, kam mit Michael die zweite Jever-Generation ins Werk Emden. Eigentlich wollte der heute 52-Jährige Zahnarzt werden, aber: „Es gab nur Thyssen oder VW“, beschreibt er seine damalige Situation.

Michael Jever hat dann bei VW zwar Betriebsschlosser gelernt, aber niemals als Schlosser gearbeitet. Dass er nicht an der Montagelinie arbeiten musste, verdanke er seinem Vater, sagt er. „Mein Vater kannte den Vorarbeiter. Der nahm mich direkt mit in die Fertigstellung.“ Eigentlich hätte er sonst im Drei-Schicht-System in der Lackierung arbeiten müssen. „Ich habe viel Glück gehabt“, sagt der Fertigsteller, der jetzt im Finish-Bereich des Werks arbeitet. Auch als Vertrauensmann der

IG Metall war Michael Jever viele Jahre tätig. Heute organisiert er zudem ehrenamtlich gemeinnützige Tombolas im Werk.

Karl Heinz Jever ging schon 1994 mit 54 Jahren in Rente – und war somit damals nur zwei Jahre älter als sein Sohn Michael heute. 1994 führte Volkswagen die Vier-Tage-Woche ein und verhinderte so die Entlassung von rund 30 000 Werkern. Gleichzeitig entließ der Konzern Mitarbeiter mit Abschlagszahlungen. Karl Heinz Jever erfuhr im Oktober, dass er gehen könnte, im November stand er mit einer Abfindung vor dem Werkstor. Sein Sohn Michael hätte nichts dagegen, ähnlich früh in den Ruhestand zu gehen. „Ich arbeite gerne, aber ich bin auch gerne zu Hause“, sagt er.

Über Altersteilzeit kann er in 7,5 Jahren – also mit rund 59 Jahren – in den Ruhestand gehen. Sein Vater versteht das: „Ich habe nicht einen Tag den Ruhestand bereut.“ Dennoch musste er sich erst einmal eine neue Beschäftigung suchen. Er fing an, den Rasen vom Fußballclub TUS Rot-Weiß Emden zu mähen. „Irgendwann haben dann auch alle Söhne Häuser gebaut, und dann kamen auch noch die Enkel. Er hatte immer gut zu tun“, erzählt Gebhard Jever, der jüngste Sohn.

Er arbeitet in Halle 18 des Emder Werks. Sie ist die modernste Karosseriebau-Halle von Volkwagen. 1000 Roboter arbeiten hier neben 300 Mitarbeitern. Die Halle ist das Reich des 47-Jährigen. Seit 2005 ist er Meister in der Logistik und sorgt mit seinen Kollegen dafür, dass die richtigen Teile zur richtigen Zeit zur richtigen Anlage gelangen. Aus seinem Büro überblickt er zur einen Seite die ganze Halle, das Fenster zur anderen Seite gibt den Blick frei auf endlos grüne Felder und Windkraftanlagen. „Für mich gab es immer nur VW“, sagt der gelernte Industriemechaniker. „Ich hatte ja auch gute Vorbilder“, fügt er lachend hinzu – und meint natürlich seinen Vater und älteren Bruder. Zu Beginn wollte Gebhard unbedingt in die Halle 7, wo auch die anderen Jevers schon arbeiteten. Mehr als vier Jahre lang konnten so der Vater und die Söhne Fahrgemeinschaften bilden und ihre Pausen zusammen verbringen.

In Halle 7 lernte Gebhard Jever auch seine Frau kennen, mit der er inzwischen zwei Kinder hat. Der 47-Jährige qualifizierte sich unermüdlich weiter, hat etwa vier Jahre lang schichtbegleitend Maschinenbautechniker gelernt. „Das war alles eine sehr stressige Zeit“, erinnert er sich. Nach zwei Jahren wurde er von VW als Meister angestellt. Sein Sohn, bald fertig mit der Schule, wurde von der Familie offenbar auch mit dem VW-Virus infiziert: Er will sich im Emder Werk für eine Ausbildung bewerben. Gebhard Jever sagt: „Ich arbeite seit 31 Jahren bei VW. Das prägt schon. Wir leben Volkswagen. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber es ist schon so.“

Als 2015 der Abgasbetrug bekannt wurde, habe er gedacht, „da bricht eine Welt zusammen“. An das Datum – 18. September 2015 – erinnert er sich noch genau. Die Folgen des Skandals halten an: „Seit fast drei Jahren leben wir mit der Belastung, dass immer wieder etwas über den Arbeitgeber herauskommt“, sagt er. Andererseits schocke ihn nach der starken Medienpräsenz von Volkswagen nur noch wenig. Selbst die Tatsache, dass der Konzern Abgasversuche mit Affen durchgeführt haben soll, habe er recht gelassen aufgenommen. Jede Art von Tierquälerei sei jedoch ganz klar abzulehnen.

Nils Jever ist die dritte Generation der Familie, die inzwischen bei VW arbeitet. Sein Vater ist der älteste Sohn, der nicht im Werk beschäftigt ist. Der 21-Jährige ist frischgebackener Vater. „In 18 Jahren ist der Kleine auch hier“, scherzt er. Er hat Industriemechaniker für Produktionstechnik gelernt. Sein Ziel ist es, irgendwann als Meister angestellt zu sein. Dafür will er demnächst seinen Industriefachwirt machen. Er arbeitet in Halle 1 im Motorenbau. Seine Onkel trifft er manchmal auf einen Cappuccino in Halle 18, sonst läuft man sich eher zufällig über den Weg.

Das Herz des 21-Jährigen schlägt schon seit der Ausbildung für die Gewerkschaftsarbeit. Damals wurde er zum Vertrauensmann der Auszubildenden gewählt. Heute ist er mit zehn anderen Jugendvertretern für rund 500 Auszubildende im Werk zuständig. „Man erfährt dort Sachen früher als andere und lernt viele Menschen kennen“, zählt er die Vorteile seiner Arbeit auf. Zwei bis drei Tage die Woche ist er dafür freigestellt. Dann berät er Lehrlinge, bereitet Aktionen vor oder übernimmt Verwaltungsaufgaben.

Gemeinsam mit seinem Großvater und seinen beiden Onkeln schaut sich der Jüngste im Bunde im Werk die jeweiligen Arbeitsplätze der anderen an. Karl Heinz Jever war zuletzt vor 24 Jahren hier. Er hat seinen alten Werksausweis mitgebracht. Der 77-Jährige staunt über die autonom arbeitenden Roboter in den Hallen. Früher sei die Arbeit im Werk körperlich richtig anstrengend gewesen, erzählt er. Er habe in der Montage viel über Kopf gearbeitet, Räder wurden mithilfe der Knie montiert, berichtet er. Nun staunt er mit Blick auf die vielen Roboter: „Was hier an Geld und Technik drinsitzt.“

DER STANDORT Mitarbeiter: 8500 Produktion: 234 000 Fahrzeuge in 2017 Modelle: Passat, Passat Variant, Passat Alltrack, Passat GTE, Arteon Presswerk: VW Emden hat seit 2001 ein eigenes Presswerk. Hier werden Teile für Konzernmarken gepresst. Geschichte: Das Werk wurde 1964 in Emden gegründet. Nach Angaben von Volkswagen gab es für die Wahl des Standorts zwei wesentliche Gründe: Zum einen den Emder Hafen, der die kürzesten Transportwege nach Übersee biete, zum anderen sei das große Arbeitskräftepotenzial Ostfrieslands ein wichtiger Faktor gewesen. Bis zur Werksöffnung herrschte in der Region laut VW eine Arbeitslosenquote von rund 25 Prozent. Heute liegt sie bei rund 7 Prozent. Emder Hafen: Der Hafen ist der drittgrößte Automobilumschlagshafen in Europa. Autos fast aller Marken des Konzerns aus den europäischen- und Überseestandorten werden dort umgeschlagen.