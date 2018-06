Abgasskandal: Diese Volkswagen-Manager sind im Visier der Ermittler

Mit einem Haftbefehl klingelten Ermittler der Staatsanwaltschaft München II Montagfrüh an der Villa von Audi-Chef Rupert Stadler in Ingolstadt. Der Grund: Verdunkelungsgefahr bei der Aufklärung des Skandals um die Manipulation von Millionen Dieselautos des VW-Konzerns. Mit Stadler sitzt in dem Fall...