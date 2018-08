Die Optikerkette Fielmann glaubt trotz einer schwachen ersten Jahreshälfte an ein gutes Geschäft im Gesamtjahr 2018.

Fielmann hält trotz Ergebnisrückgang an Jahreszielen fest

Hamburg Die Optikerkette Fielmann glaubt trotz einer schwachen ersten Jahreshälfte an ein gutes Geschäft im Gesamtjahr 2018. Man stehe zu dem Ziel, das Ergebnis vor Steuern stabil zu halten, teilte der MDax-Konzern an diesem Donnerstag mit.

In den ersten sechs Monaten hatten den Hamburgern unter anderem das Wetter, höhere Personalkosten und Wechselkurs-Schwankungen insbesondere beim Schweizer Franken zu schaffen gemacht. Zwar verkaufte Fielmann im zweiten Quartal mehr Brillen als zum Jahresbeginn, doch der frühe Sommer ließ die Kunden vermehrt zu Sonnenbrillen greifen. An diesen verdient der Konzern weniger als an der klassischen Sehhilfe.

Der Umsatz stieg um 2,3 Prozent auf 361,6 Millionen Euro. Vor Steuern verringerte sich hingegen das Ergebnis bei Fielmann von 63,0 Millionen auf 54,8 Millionen Euro. Unter dem Strich ging der Gewinn auf 37,2 Millionen Euro (Vorjahr: 42,4 Mio Euro) zurück. Im ersten Halbjahr sank er von 83,2 auf 79,5 Millionen Euro.