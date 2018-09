China lockt Afrika mit 60-Milliarden-Dollar- Investitionen

Steht in Chinas Hauptstadt Peking ein Staatsbesuch an, lässt die Führung die Laternen entlang der Prachtallee Chang’An mit der Fahne des jeweiligen Herkunftslandes beflaggen. In diesen Tagen versinkt das Regierungsviertel geradezu in einem bunten Fahnenmeer. Der Grund: Am Montag hat Chinas großes...