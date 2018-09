Dax bleibt auf Erholungskurs

Händler verfolgen im Handelssaal der Börse in Frankfurt die Kursentwicklung.

Frankfurt/Main Der Dax hat seine jüngste Erholung fortgesetzt. Im frühen Handel baute der deutsche Leitindex seine Gewinne weiter aus und legte zuletzt um 0,63 Prozent auf 12.131,78 Punkte zu.

Nach dem sehr schwachen Start in den Börsenmonat September hatte sich der Dax in dieser Woche wieder etwas stabilisieren können. Aktuell treibt die Hoffnung auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China, wenngleich US-Präsident Donald Trump bereits die Erwartungen gedämpft hat. Auch die Leitzinsanhebung in der Türkei werde von den Anlegern als positives Signal honoriert, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic von Axitrader. Positive Vorgaben kamen von der Wall Street und den meisten asiatischen Börsen.

Dies gab am Morgen auch dem breiteren Markt Auftrieb: Der Index der mittelgroßen Werte MDax stieg zuletzt um 0,27 Prozent auf 26.330,56 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,52 Prozent auf 2891,47 Punkte vor. Der Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 kletterte um 0,23 Prozent auf 12.106,44 Zähler.

Kurz vor dem Wochenende stehen eine ganze Reihe von Konjunkturdaten auf der Agenda, wobei vor allem die Industrieproduktion in den USA im Fokus steht. Dort hatte sich der Streit mit China bislang noch nicht in schwächeren Wachstumszahlen niedergeschlagen.

Auf Unternehmensseite erholten sich die Aktien des Halbleiterherstellers Infineon weiter und waren am Morgen im Dax Spitzenreiter mit mehr als 2 Prozent Kursgewinn. Die Kursverluste zur Wochenmitte sind damit fast wieder ausgeglichen. Günstigere Einstiegskurse machten sich die Anleger auch bei Bayer zunutze, die Papiere legten um knapp 2 Prozent zu. Die Aktien des Pharma- und Agrarchemiekonzerns haben seit dem Hoch im Juni mehr als 40 Prozent an Wert eingebüßt und waren in dieser Woche erstmals seit Anfang 2013 unter die Marke von 70 Euro gefallen. Belastet wurde der Kurs durch das für den Konzern ungünstige Urteil im Prozess um den Unkrautvernichter Glyphosat und den durchwachsenen Jahresausblick.

Der geplante Verkauf der Supermarktkette Real durch den Handelskonzern Metro kam bei den Investoren gut an. Metro-Papiere rückten als einer der größten MDax-Gewinner zeitweise um knapp 3 Prozent vor, dampften ihre Kursgewinne aber zuletzt auf knapp 1 Prozent ein.

Profiteur eines günstigen Analystenkommentars waren dagegen die Aktien des baldigen Dax-Aufsteigers Wirecard, die eineinhalb Prozent zulegten. Die Experten der US-Bank Goldman Sachs hoben ihr Kursziel wegen der nach wie vor günstigen Wachstumsaussichten für den Zahlungsabwickler um 50 Euro auf 250 Euro an. Aktuell kostet das Papier gut 184 Euro. Siltronic-Anteile, die zuletzt unter der schlechten Branchenstimmung für Wafer-Hersteller gelitten hatten, eroberten nun die TecDax-Spitze mit einem Kursplus von knapp 6 Prozent.