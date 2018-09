Start-up Share: PET-Flaschen aus 100 Prozent recyceltem Plastik

Einweg oder Mehrweg, Plastik oder Glas – wer der Umwelt beim Einkaufen Gutes tun will, steht bisweilen lange grübelnd vor dem Getränkeregal. Das Berliner Start-up Share will Verbrauchern die Wahl erleichtern. Als nach eigener Aussage erstes Unternehmen in Deutschland füllt es all seine Getränke –...