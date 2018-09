New York Die insgesamt gut laufende Konjunktur hat die US-Standardwerte weiter angetrieben. Sowohl der Leitindex Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 pirschten sich damit weiter an ihre Rekordhochs heran. Der Dow stieg am Ende um 0,61 Prozent auf 26 405,76 Punkte. Ein Euro notierte zuletzt bei 1,1675 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1667 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8571 Euro.

