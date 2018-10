Umtauschprämie: Volkswagen will alte Diesel verschrotten - gegen hohe Prämien

In ganz Deutschland will Autobauer Volkswagen ältere Modelle der Marken VW, Seat, Skoda und Audi gegen eine Prämie umtauschen lassen, um sie dann zu verschrotten. So sollen Fahrverbote verhindert werden. Die Regelung soll nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa für Modelle mit den Abgasnormen...