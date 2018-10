Worauf sollten Anleger in unsicheren Zeiten achten?

Der Aktienmarkt ist weiter auf Talfahrt. Am Dienstag sind die Kurse des deutschen Leitindex Dax in Frankfurt auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gefallen. Am Vormittag stürzte der Dax auf 11.228,5 Punkte.Damit haben die Aktien der im Leitindex notierten 30 wichtigsten deutschen Börsenkonzerne...