Bald Chaos? Brexit beschäftigt die Fluggesellschaften

Sonnabendfrüh am 30. März 2019: In Schönefeld soll um 6.30 Uhr mit Ryanair-Flug 144 die erste Verbindung des Tages nach London starten. Doch das Flugzeug muss am Boden bleiben. Wenige Stunden nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union herrscht Chaos – über dem Ärmelkanal fliegt...