Real: Verdi bestreikt am Montag Supermärkte

Nach Amazon ist Real dran: Verdi hat die 34.000 Beschäftigten der Warenhauskette Real für Montag zu einem bundesweiten Streik aufgerufen. So will die Gewerkschaft den Druck auf die noch zum Metro-Konzern gehörende Handelskette erhöhen, in den Verdi-Flächentarifvertrag zurückzukehren.Parallel soll...