Dax erobert verlorenes Terrain zurück

Frankfurt/Main Der Stabilisierungsversuch am deutschen Aktienmarkt geht weiter: Der Dax knüpfte am Morgen mit einem Kursgewinn an seinen positiven Schluss vor dem Wochenende an. Die schwachen ifo-Geschäftsklimadaten dämpften die gute Stimmung zunächst nur wenig.

Nach einem starken Start baute der deutsche Leitindex im frühen Handel sein Plus auf zuletzt 1,19 Prozent auf 11 325,81 Punkte aus. Am vergangenen Dienstag war der Dax noch auf ein Jahrestief bei 11 009 Punkten gefallen und hat zudem zwei Wochen infolge mit Kursverlusten hinter sich.

Auch der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax zog am Montag mit plus 1,08 Prozent auf 23 460,48 Punkte kräftig an. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund eineinhalb Prozent nach oben.

Börsianer warnen jedoch vor verfrühtem Optimismus. "Alles in allem bleibt die Zuversicht am Markt extrem fragil", sagte Analyst Stephen Innes vom Broker Oanda am Morgen. Konjunktursorgen und damit zusammenhängende Themen wie der Brexit und der US-chinesische Handelsstreit bestimmen weiter das Börsengeschehen.

Hierzulande begrüßten die Anleger den Einstieg des japanischen Automobilzulieferers Denso beim Chiphersteller Infineon - die Aktie legte als einer der Dax-Favoriten um mehr als zweieinhalb Prozent zu. Den Kampf um die Index-Spitze gewannen Lufthansa-Aktien mit einem Kursgewinn von gut dreieinhalb Prozent. Die Aktie der Fluggesellschaft profitierte von einer Kaufempfehlung.

Einen Satz nach vorn machten auch die Kurse der Deutschen Bank und Commerzbank. Sie kletterten im Einklang mit dem europaweit starken Bankensektor um jeweils mehr als drei Prozent. Beflügelt wurde die Branche durch versöhnliche Aussagen im italienischen Haushaltsstreit.