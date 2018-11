US-Rekordabsatz bei "Cyber Monday" erwartet

New York/Washington In den USA boomen digitale Geschäfte beim alljährlichen Shopping-Spektakel rund um den Feiertag Thanksgiving weiter.

Der "Cyber Monday", bei dem mit Online-Rabatten gelockt wird, dürfte nach Prognosen der Marktforschungsfirma Adobe Digital Insights (ADI) einen neuen Absatzrekord erzielen. Das Analysehaus erwartet nach Schätzungen vom Montag (Ortszeit), dass die US-Kunden alleine an diesem Tag rund 7,8 Milliarden Dollar (6,9 Mrd Euro) im Internet ausgeben. Das wäre ein Plus von 18 Prozent im Jahresvergleich.

Insgesamt dürfte der US-Onlinehandel bei der fünftägigen Rabattschlacht, die mit dem "Black Friday" nach Thanksgiving ihren ersten Höhepunkt erreicht, laut ADI etwa 23,4 Milliarden Dollar einnehmen. Laut einer Umfrage des Einzelhandelsverbandes NRF wollten diesmal über 164 Millionen US-Kunden bei der Schnäppchenjagd am verlängerten Wochenende mitmachen. Das Verkaufsevent, mit dem das Weihnachtsgeschäft startet, hat in den USA eine lange Tradition. Es ist inzwischen aber auch in vielen anderen Ländern stark verbreitet.