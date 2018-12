Nürnberg Die Spielwarenbranche erwartet nach Einschätzung von Branchenkennern auch in diesem Jahr ein Umsatzplus. Für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft sind die Unternehmen ebenfalls optimistisch. Es ist für den Handel die wichtigste Zeit des Jahres, in der etwa 30 Prozent des Jahresumsatzes erwirtschaftet werden. Heute will die Branche in Nürnberg einen Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft und das kommende Jahr geben. Auch Trends beim Spielzeug sollen dabei vorgestellt werden.

