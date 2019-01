Streiks behindern Flugverkehr an mehreren Flughäfen massiv

Frankfurt/Main An mehreren deutschen Flughäfen ist das Sicherheitspersonal im Ausstand. Hunderte Flüge fallen aus, Zehntausende Passagiere kommen nicht an ihr Ziel. Begonnen hat der Warnstreiktag der Gewerkschaft Verdi um Mitternacht an den Flughäfen Hamburg, Hannover und Bremen. Seit 2.00 Uhr beteiligt sich auch das Sicherheitspersonal in Frankfurt/Main an dem Warnstreik. Dort sind etwa 5000 Beschäftigte für die Kontrolle von Passagieren und Fracht zuständig. Warnstreiks sind auch an den Flughäfen Dresden, München, Leipzig/Halle und Erfurt angekündigt.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder