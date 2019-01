Grüne Woche startet: Debatten zu Tierwohl und Kennzeichnung

Berlin Mehr Tierschutz im Stall, mehr Klarheit über Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten für eine gesündere Ernährung: Zum Start der Grünen Woche in Berlin werden wachsende Erwartungen an die Lebensmittelhersteller laut. Bundesagrarministerin Julia Klöckner rief zu einem neuen Dialog mit den Verbrauchern auf, der nicht reflexartig von der Landwirtschaft abgewehrt werden soll. Bauern sollten aber auch nicht als "Buhmann der Nation" dargestellt werden. Die Branchenmesse mit 1750 Ausstellern aus 61 Ländern sollte am Abend eröffnet werden - an diesem Freitag öffnet sie für Besucher.

