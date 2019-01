Opel will Produktion in Rüsselsheim zusammenstreichen

Rüsselsheim Am Opel-Stammsitz Rüsselsheim wird für die Beschäftigten die Arbeit knapp. Wegen fehlender Nachfrage will das vom französischen PSA-Konzern übernommene Unternehmen die Produktion der Modelle Insignia und Zafira deutlich zurückfahren, wie aus Kreisen der Gewerkschaft IG Metall bekannt wurde. In diesem Jahr sei nur noch eine Produktion von 68 000 statt 123 000 Autos geplant, berichtete zuvor die "Mainzer Allgemeine" auf der Grundlage einer gewerkschaftlichen Mitarbeiter-Information.