Kaufhof: Bei Sanierung werden rund 2600 Jobs gestrichen

Die Fusion mit Karstadt soll Kaufhof retten, aber das alleine reicht offenbar nicht: Bei der Kaufhauskette sollen auch rund 2600 Stellen abgebaut werden. Das kündigte Karstadt am Freitag in Essen an. Konzernchef Stephan Fanderl betonte, Kaufhof sei ein Sanierungsfall – und im jetzigen Zustand...