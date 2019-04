Frankfurt/Main Die Hoffnung auf eine bessere Konjunktur hat den Dax auf den höchsten Stand seit gut einem halben Jahr getrieben. Mit einem Plus von 0,67 Prozent auf 12 101,32 Punkte knüpfte der Dax an die Stärke der vergangenen Monate an. Der Eurokurs bewegte sich kaum und lag zuletzt bei 1,1292 US-Dollar.

