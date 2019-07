Neue Studie zeigt Süd-Nord-Gefälle und Nord-Nord-Gefälle

Kiel Die Wirtschaftsentwicklung in Norddeutschland hinkt seit dem Jahr 2000 hinter der Süddeutschlands her. Allerdings gebe es auch deutliche Unterschiede zwischen den fünf norddeutschen Ländern, wie eine Studie des Instituts für Weltwirtschaft ergab. Der Unternehmensverband UV Nord forderte als Auftraggeber der Studie als Konsequenz die Schaffung eines norddeutschen Wirtschaftsraumes, um zum Süden aufzuholen. Das Wirtschaftswachstum betrug seit dem Jahr 2000 im Durchschnitt in Bayern als Spitzenreiter 2,0 Prozent jährlich, in Mecklenburg-Vorpommern nur 1,0 Prozent.

